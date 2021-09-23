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Giriş Tarihi: 23.9.2021 16:12

İskenderun’da 8 adrese operasyon

İskenderun’da 8 adrese operasyon

Hatay’da 8 ayrı adrese iş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet mermi, 5 av tüfeği fişeği, 2 gram metamfematin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni, huzur ve güvenin ortamının devam etmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İskenderun'da 8 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, İskenderun ilçesinde meydana gelen yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit, hırsızlık suçlarının A.D., R.D., E.K., S.K., O.D., Ş.Ö., Ö.D. ve H.G., isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet mermi, 5 av tüfeği fişeği, 2 gram metamfematin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İskenderun’da 8 adrese operasyon
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