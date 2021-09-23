İskenderun’da 8 adrese operasyon

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni, huzur ve güvenin ortamının devam etmesi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İskenderun'da 8 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, İskenderun ilçesinde meydana gelen yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit, hırsızlık suçlarının A.D., R.D., E.K., S.K., O.D., Ş.Ö., Ö.D. ve H.G., isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet mermi, 5 av tüfeği fişeği, 2 gram metamfematin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.