Jimnastik antrenörünün kullandığı kurdele sopası silah sayıldı: 5 yıl içinde suç işlerse...



SAVCILIK, KAMU DAVASINI 5 YIL ERTELEDİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görüntü inceleme tutanağına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirilerek, "Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin üzerine atılı, silahtan sayılacak cisimle 'kasten yaralama' suçunu işlediği sabittir. Suçun kanun maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı ise 3 yıldır. Adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası almadığı ve mahkum olmadığı görülmüştür. Yapılan soruşturma sonucu, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati doğmuştur. Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından, kamu davası açılmasından daha yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının CMK 171/2 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme süresi içerisinde şüpheli kasıtlı bir suç işlemez ise hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilecektir. Şüpheli, erteleme süresince kasıtlı bir suç işlemesi halinde ise hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.