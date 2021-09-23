Kazada ölen veterinerin son paylaşımı yürek burktu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Portakal Çiçeği ve Avni Tolunay caddelerinin birleştiği kavşak üzerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Mustafa G'nin kontrolündeki halk otobüsü ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen Mustafa Şengül kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsünün ön kapısının camları patlarken motosikletli Mustafa Şengül'ün de yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Şengül yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Şengül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Mustafa Şengül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

YÜREKLERİ DAĞLADI

Mustafa Şengül'ün sosyal medya hesabından kaza öncesinde "Şimdi son kez her şeyden uzaklaş ve gün batarken güneşe gülümse" paylaşımı ise yürekleri dağladı. Öte yandan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.