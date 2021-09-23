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Giriş Tarihi: 23.9.2021 20:27

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İHA
Kırşehir’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'den gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Alınan bilgiye göre Kırşehir'den Kırıkkale'ye giden Ş.Ö. idaresindeki 06 SCJ 01 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Benzer köyü yakınlarında şarampole devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri araçta bulunan S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Ş.Ö., F.Ü., Y.E.Ü. ve E.Ü. yaralanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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