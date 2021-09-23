Körfez’i kirleten gemiye 1 milyon 197 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ekipleri tarafından, kirliliğe karşı sürekli olarak havadan, karadan ve denizden korunan İzmit Körfezinde, yapılan denetimler esnasında Safiport Limanında demirli bulunan "YILMAZ DENİZ" isimli kuru yük gemisinin, gemiden sızan petrol türevi bir sızıntı ile denizi kirlettiği tespit edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol uçağı ile denetim yapan ekipler tarafından, havadan çekilen fotoğraflar ile yapılan tespit sonrası bölgeye giden ekipler, geminin çevresini emici bariyerlerle çevreleyerek kirliliğin daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

Ardında da sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan yağ tabakasını temizlemek için bölgede çalışma başlatıldı.öte yandan denizi kirleten gemiye ise 1 milyon 197 bin 865 TL para cezası kesildi.