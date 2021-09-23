Korona cinayeti: Korkutmak için bıçak salladım

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ahmet Özdemir ile Nuran Özdemir 1 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşıyorlardı, ikisi de tekstil işi ile uğraşıyordu. Nuran Özdemir, 9 yaşındaki çocuğu ile yaşıyordu. Çocuk bir süre önce Covid-19'a yakalandı. İddiaya göre, Ahmet Özdemir, çocuklarının hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Ahmet Özdemir eşini darp etmeye başladı.
"KORKUTMAK İÇİN BIÇAK SALLADIM"
Nuray Özdemir de darp edilirken masanın üzerindeki bıçağı alarak eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Nuran Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı. Özdemir'in emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Boşanma sürecinde olduğu için, çocuk bende kalıyordu. Çocuk bir süre önce Koronavirüse yakalandı tedavisi de devam ediyor. Çocuğun virüsü kapmasından beni sorumlu tuttu eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Masanın üzerindeki bıçağı alıp korkutmak için salladım. Öldürmek amacım yoktu" dediği ileri sürüldü.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Nuran Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olay sırasında Nuran Özdemir'in yeğeni A.B. (23)'ünde evde olduğu ve ifadesinde; "Ahmet Özdemir teyzemi darp etmeye başladı, ben korktum banyoya kaçtım. Çıktığımda olay gerçekleşmişti" dediği öne sürüldü.