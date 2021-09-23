Korona cinayeti: Korkutmak için bıçak salladım

"KORKUTMAK İÇİN BIÇAK SALLADIM"

Nuray Özdemir de darp edilirken masanın üzerindeki bıçağı alarak eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Nuran Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı. Özdemir'in emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Boşanma sürecinde olduğu için, çocuk bende kalıyordu. Çocuk bir süre önce Koronavirüse yakalandı tedavisi de devam ediyor. Çocuğun virüsü kapmasından beni sorumlu tuttu eve geldi ve beni darp etmeye başladı. Masanın üzerindeki bıçağı alıp korkutmak için salladım. Öldürmek amacım yoktu" dediği ileri sürüldü.