Koronavirüs nedeniyle ölmüştü: Son sözleri paylaşıldı: Ölmez iyileşirsem...



MESLEKTAŞLARI SON SÖZLERİNİ PAYLAŞTI



Dündar, entübe edilmeden önceki gün meslektaşlarınca ziyaret edildi. Ancak, Dündar'ın durumunun ağırlaşması üzerine arkadaşlarıyla son kez konuştuğu ortaya çıktı. Dündar'ın sağlık çalışanı arkadaşlarına, 'Ölmezsem, iyileşirsem ilk iş aşı yaptıracağım' dediği belirtildi. Meslektaşlarının Dündar'ın bu sözlerini sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede çok sayıda etkileşim alındı. Yaşamını yitiren Dündar'ın cenazesi, yakınları tarafından Dicle ilçesinde defnedildi.