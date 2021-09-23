Muş’ta PKK’lı teröristler yüzünden boşalan köylerde kadastro çalışması başladı

Muş kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 120 haneli ve bin nüfusa ulaşan Kayalısu köyü sakinlerinin, doğdukları topraklarda tekrar hayvancılık faaliyetlerini yapabilmesi için kadastro çalışmasına başlandı. Yaklaşık 350 yıl önce kurulan bir köy olduğunu belirten köy muhtarı Bilal Erez, köyde Osmanlı devletinden bu güne kadar kadastro çalışması yapılmadığını söyledi.

120 hanelik ve bin nüfuslu köyün ev ve arazilerinin tamamen tapusuz olduğunu ve tarihte ilk defa kadastro girerek yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede herkesin tapusuna kavuşacağının mutluluğu yaşayacaklarını aktaran Muhtar Erez, "1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle köyümüz tamamen boşaltıldı. Vatandaşlarımız şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu sağlanan huzur ve güven ortamı ile geri dönüşler başladı ve devam ediyor. Köyümüz 120 hane bin nüfusa ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız ev yapmaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde tarım ve hayvancılık köyümüzde artacaktır." diye konuştu.

YILLAR SONRA TAPULAR ALINACAK

Kullandıkları arazilerin Osmanlı döneminden kalma tapuları olduğunu belirten Erez, "Ev yaparak içinde oturdukları evler bile bize ait değil. Evlerin yanı sıra tarlaları ve bahçelerin de tapusu yok. Yaptığım müracaat sonucu yetkililerin desteği ile şu anda kadastro çalışması yapılıyor. İnşallah kısa sürede herkes kendi tapusunu alacaktır. Benim muhtarlık döneminde gerçekleştiği için çok mutluyum. Köyümüzde yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

KADASTRO YAPILMAYAN TEK KÖY

Kadastro tasarım kontrol memuru İbrahim Ballı ise, kadastro işlemi yapılmayan tek köyün Muş'un Kayalısu köyü olduğunu söyledi. Köylerde yapılan tapu ve kadastro uygulamalarının kadastro memurlarının yanı sıra köy muhtarı ve köyden seçilen bilirkişilerden oluşan bir komisyon tarafından yapıldığını aktaran İbrahim Ballı, şunları kaydetti:

"Köye kadastro çalışması yapılması için Genel Müdürlüğü onayı ile çalışmalara başladık.3402 sayıyı kadastro kanununun hükümlerini icra etmeye çalışıyoruz. Vatandaşların hak kaybına uğramaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi bunu yaparken en büyük destekçimiz köyde yaşayan 6 bilirkişi var. Bunlar Kadastro Mahkemesi hâkiminin huzurunda yemin ettikten sonra bize eşlik ettiler ve yeminli bilirkişi oldular. Takıldığımız yerlerde itlaf olan yerlerde bilirkişi ve köylülerden desteği ile aradaki itilafı çözmeye çalışıyoruz."

Çalışmalara 2 kısım olarak başladıklarını aktaran Ballı, "Birincisi köylüden habersiz Kadastro Genel Müdürlüğümüzün imkanlarıyla bir uçuş gerçekleştirdik havadan fotoğraflarla arazileri tespit ettik. Şu anda ise mülkiyete yönelik çalışma yapıyoruz. Arazi şartları çok zor, engebeli ama buna rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bizim çalışma yaptığımız alanın 2 bin hektar olarak tahmin ediyoruz." dedi.