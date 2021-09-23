Öğütücü mikserle uyuşturucu imal ettiler! 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Polisi; Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüp Sultan, Ataşehir ve Şişli'de "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda sekiz farklı türde toplam üç kilo 321 gram uyuşturucu madde, bin 652 uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, iki hassas terazi, öğütücü mikser, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, bin 965 lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.