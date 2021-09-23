Poster asmaya falezlere çıktı, kenti alarma geçirdi

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Varyant seyir terası altındaki falezlerin 40 metrelik uçurumunun kıyısına Atatürk posteri asmaya çalışan şahıs kenti alarma geçirdi. Bir kişinin yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında tehlikeli hareketler yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Falezlerin uç noktasından yaklaşık 2 metre aşağı inen ve isminin Abdulcelil Doğan olduğu öğrenilen şahıs, elindeki bez Atatürk posterini kayalık alana asmaya çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeden 20 dakika boyunca elindeki posteri asmaya çalışan Doğan, yürekleri ağza getirdi. Bir ileri bir geri hareket eden Doğan'ın tehlikeli hareketlerini vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

POSTER UÇTU, KENDİSİ KURTULDU

Doğan'ın tüm çabasına rağmen asamadığı poster rüzgarın etkisiyle elinden uçtu. Bir süre daha tehlikeli bölgede duran Doğan, daha sonra kendiliğinden güvenli noktaya döndü. Bu kez Doğan, eline aldığı tahta parçası ile kayaların üzerindeki kuru otları temizledi. Doğan'ın üzerinin aranmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde terasa çıkarıldı. Doğan, Atatürk posterini falezlere asmak için sözü olduğunu ama rüzgarın etkisiyle bunu başaramadığını söylediği öğrenildi. Doğan'ın uçurumun kenarındaki hareketleri bölgedeki turistler tarafından cep telefonları ile anbean kaydedildi.