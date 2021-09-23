Şampiyon raftingcilerin botlarına çirkin saldırı

NE İSTEDİNİZ BU ÇOCUKLARDAN

Kulüp Başkanı ve Antrenör Saniye Uyar Kırık, "15 ve 16 yaş grubu Rafting sporcularımla Atatürk Köprüsüne antrenmana gittiğimizde tüm Rafting botlarımızın kasti olarak kesici bir aletle kesildiğini gördüm. Amacımız her zaman bölgemizin çocuklarına gençlerine eğitim vererek onlara spor ahlakını öğreterek bir yerlere getirmek ve hayatlarına dokunmaktı. Ne istediniz bu çocuklardan. Bu yapılanlar beni ve sporcularımı bu yoldan hiç bir zaman alıkoyamayacak ve bu ahlaksızca tutum bizleri daha çok kamçıladı." dedi.