Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilçede önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin maddesi, 214 gram toz esrar maddesi, 941 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan işlem yapıldı.Ayrıca dosya kapsamında 15 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan ise soruşturması devam ediyor.