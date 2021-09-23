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Giriş Tarihi: 24.9.2021 02:50

Sarıyer’de İETT otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de İETT otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı

Sarıyer Ayazağa’da cadde üzerinde ilerleyen içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, toprak yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, 22.50 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 6164 plakalı İETT otobüsü, Ayazağa istikametine seyir halinde olduğu sırada toprak yükü 34 DD 9119 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken İETT otobüsünün ön kısmı hurdaya döndü.

Hafriyat kamyonunda da hasar meydana geldi. Kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

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Sarıyer’de İETT otobüsü hafriyat kamyonuyla çarpıştı
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