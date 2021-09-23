Son dakika haberleri | Müge Anlı’da biten 33 yıllık hasretin acı özeti: Bıraktığım yerde...

'ALLAH RAZI OLSUN'
33 yıl sonra oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Adil Yaman, "Vedat'ı 16-17 yaşlarındayken sahipsizlikten, cahillikten, annesizlikten, babasızlıktan bıraktım. Eğitimsizlik, kimsesizlik çok zor. O yaşlardayken bir insanın evlenmesi doğru değil. Şu anki aklım olsaydı asla ama asla evladımı bırakmazdım. Ama o zamanki şartlarımız çok acıydı gerçekten.
Bunu yaşamadan bilemez kimse. Bizi oğlumuzla kavuşturan SABAH Gazetesi ve Müge Anlı'ya minnettarız, Allah sizlerden razı olsun. Müge Anlı'nın programında Vedat ve Hülya'nın fotoğraflarını gören arkadaşım beni aradı. Görüntüleri bana gönderdi. Şoke oldum. Onları çok aradım. Gücümün yettiği kadar aradım onları.
Her İzmir'e gidişimde onları bıraktığımız camide oturup saatlerce ağlardım. O duvarları, yerleri koklardım. Bundan sonraki en büyük görevim Vedat'a Müslümanlığı anlatmak, kendisi de bunu çok arzuluyor. Torunlarımı da sünnet ettireceğim, sünnet düğünü yapacağım" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARA SÜNNET
Vedat Yaman Alexander Schlienbecker ise ailesini ilk gördüğü anda saf sevgiyi, coşkuyu hissettiğini anlattı. Vedat, "İlk istediğim şey çocuklarımın sünnet düğününü yaptırmak. İzmir'deki annemin evine de gitmek istiyorum. Ankara'daki babamın evine gitmek ve Mardin kebabı yemek istiyorum. Müslüman olarak doğdum. Ama öyle bir şey ki ben Almanya'daki kendi ailemin içinde bunları uygulayamadım" dedi.
'İNŞALLAH KIZIM HÜLYA'YA DA KAVUŞURUM'
"Bu bir rüya mı, gerçek mi? Hâlâ inanamıyorum" diyen anne Fatma Korhan, şöyle devam etti: "Beni oğlumla kavuşturan herkesten Allah razı olsun. Ben 33 yıldır ağlıyorum, aklımda hep Vedat ve Hülya vardı.