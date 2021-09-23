Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı!

B.B'nin avukatı Ezgi Sil Orhun, B.B'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ancak, hakimlik bir kez daha tutuklu yargılamayı reddetti.

"HUKUKEN İZAHI YOK"

Yaşananlara tepki gösteren avukat Ezgi Sil Orhun, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaparak yaşananların hukuken izahını olmadığını söyledi. Müvekkilinin iç mimar olduğunu ve işi gereği bir otelde konaklamak zorunda kaldığını belirten avukat Ezgi Sil Orhun, "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacaklarına ve özel bölgelerine dokunarak cinsel tacizde bulunuyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi Hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor" dedi.