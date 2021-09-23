Son paylaşımı yürekleri sızlattı

Kocaeli
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ilçesi Çıraklı köyünde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Özsoy, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Özsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Özsoy'un 11 Eylül'deki sosyal medya paylaşımı yürek burktu. Geçirdiği zor anları anlatan Özsoy, "Arayıp soruyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Oksijen tedavim devam ediyor. Konuşmam ve efor sarf etmem yasak. O yüzden kusura bakmayın. En kısa sürede aranızda olurum Allah nasip ederse, O her şeyi bilen ve işitendir" ifadelerine yer verdi.