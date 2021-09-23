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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:22

Tazı Kanyonu'nda facia: Gelin-damat fotoğrafı çekmek için çıkmıştı, 30 metreden düştü!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tazı Kanyonu’nda facia: Gelin-damat fotoğrafı çekmek için çıkmıştı, 30 metreden düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaca ünlü Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat fotoğrafı çekmek için çıkan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, 30 metre yükseklikten aşağıya düştü. Aldemir, Jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulans helikopter ile Antalya Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni evlenen çift, fotoğraf çektirmek için Tazı Kanyonu'nu seçti. Çiftin fotoğrafını çekmek için kanyona gelen çekim ekibinde bulunan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, çekim sırasında 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Gelin ve damat olay karşısında büyük şok yaşadı. Uçurum ve sarp olması nedeni ile durum 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirildi. Olayın haber alınmasının ardından Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Uçurumda yaralanan İbrahim Enes Aldemir jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonunda güçlükle çıkartıldı. Aldemir, ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi. Doktorlar yaralı gencin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tazı Kanyonu'nda facia: Gelin-damat fotoğrafı çekmek için çıkmıştı, 30 metreden düştü!
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