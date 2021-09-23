Tazı Kanyonu’nda facia: Gelin-damat fotoğrafı çekmek için çıkmıştı, 30 metreden düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni evlenen çift, fotoğraf çektirmek için Tazı Kanyonu'nu seçti. Çiftin fotoğrafını çekmek için kanyona gelen çekim ekibinde bulunan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, çekim sırasında 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Gelin ve damat olay karşısında büyük şok yaşadı. Uçurum ve sarp olması nedeni ile durum 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirildi. Olayın haber alınmasının ardından Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Uçurumda yaralanan İbrahim Enes Aldemir jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonunda güçlükle çıkartıldı. Aldemir, ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi. Doktorlar yaralı gencin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.