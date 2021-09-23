Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü





"BU SENE GAYET VERİMLİ VE GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle balık sezonunun açıldığını söyledi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de sezonun 1 Eylül'de açıldığını hatırlatan Polat, "Hava sıcaklığından dolayı burası 15 gün gecikmeli açılıyor. 15 Eylül'de balıkçılarımız teknelerini temizlediler, ağlarını yaptılar ve 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldılar. İlk balıklarımız geleli birkaç gün oldu. Bu sene gayet verimli ve güzel görünüyor. Daha ilerleyen günlerde daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. Yine her sezon açılışında olduğu gibi bir bolluk var. Her çeşit balığımız geliyor. Barbun, gümüş, mezgit, kalamar, karides, çupra, levrek. Balık bolluğumuz ve çeşitliliğimiz var" dedi.