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Giriş Tarihi: 23.9.2021 12:34

Traktör ile motosiklet çarpıştı: 3 yaşındaki Ahmet öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 3 yaşındaki Ahmet öldü

Antalya’da traktör ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu 3 yaşındaki Ahmet İsa hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki yeğeni ile gezintiye çıkan Suriye vatandaşı Mahmut İsa'nın kullandığı motosiklet, Ahmet Çırpı'nın yönetimindeki kum yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Ahmet İsa, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Bogazkent Mahallesi'nde meydana geldi. İki yeğeni ile gezintiye çıkan Suriye vatandaşı Mahmut Isa'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet Çırpı'nın kullandığı traktöre çarptı.

KASK YOKTU

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet İsa'nın hayatını kaybettiği belirledi. Kazayı yaralı atlatan Mahmut İsa ile yeğeni Ahit Isa, ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Isa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Çırpı, polis tarafından gözaltına alındı. Kazada motosiklette bulunanların tamamını kasksız olduğu belirlendi.

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Traktör ile motosiklet çarpıştı: 3 yaşındaki Ahmet öldü
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