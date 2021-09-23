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Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:43 Son Güncelleme: 23.9.2021 11:44

'Tüccarız' yalanıyla tonlarca kuru üzümü çaldılar!

DHA
’Tüccarız’ yalanıyla tonlarca kuru üzümü çaldılar!

Manisa Salihli'de inanılmaz bir olay yaşandı. Kendilerini tüccar olarak tanıtıp 7 çiftçiden 64 ton kuru üzüm alıp kayıplara karışan iki şüpheliden biri yakalandı. Diğerini yakalama çalışmaları sürüyor...

Salihli ilçesinde iddiaya göre, kendilerini tüccar olarak tanıtan H.H.K (34) ve F.Ü. (32), Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki 7 çiftçiden toplam 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzüm almak için anlaştı.

İki kişi, parayı ertesi gün EFT ile çiftçilerin hesaplarına göndereceklerini belirterek üzümleri kamyonlara yükleyip ayrıldı. Paralarının yatmadığı gören çiftçiler, dolandırıldıklarını anlayınca jandarmaya gitti. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerden F.Ü.'yü 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakaladı. Ele geçirilen üzümler sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü tutuklandı. Diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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'Tüccarız' yalanıyla tonlarca kuru üzümü çaldılar!
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