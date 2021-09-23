Ümit Saral, 5 kez müebbet hapisle cezalandırıldı

Kamuoyunda 'Sarallar' ve 'Şirinler' olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında örgütün elebaşı Ümit Saral
'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık katıldı. Savunması sorulan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bakırköy 18
. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davayla birleşen Fenerbahçe Tribün Lideri Mehmet Altunkaynak
'ın öldürülmesi dosyasının, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle ayrılmasına karar verdi.
3'Ü AĞIRLAŞTIRILMIŞ 5 MÜEBBET
Mahkeme, sanık Ümit Saral'ı, 3 kişiyi 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Onur Saral
ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42.5 yıl hapis cezası aldı. Heyet, 10 sanığı 'örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırırken, 7 sanığı ise 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 10'ar ay hapse mahkûm etti.