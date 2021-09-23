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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Ümit Saral, 5 kez müebbet hapisle cezalandırıldı

Ümit Saral, 5 kez müebbet hapisle cezalandırıldı
Kamuoyunda 'Sarallar' ve 'Şirinler' olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında örgütün elebaşı Ümit Saral'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık katıldı. Savunması sorulan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davayla birleşen Fenerbahçe Tribün Lideri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasının, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

3'Ü AĞIRLAŞTIRILMIŞ 5 MÜEBBET
Mahkeme, sanık Ümit Saral'ı, 3 kişiyi 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Onur Saral ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42.5 yıl hapis cezası aldı. Heyet, 10 sanığı 'örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırırken, 7 sanığı ise 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 10'ar ay hapse mahkûm etti.

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Ümit Saral, 5 kez müebbet hapisle cezalandırıldı
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