Vicdansız taksici! Düştü sandılar, araba altında kalmış

90 yaşındaki Sabahat Ergun, İstanbul Fatih'te ikamet ediyordu. Yaşlı kadın, 2017 yılı temmuz ayında oturduğu ikametten dışarı çıktı. İddiaya göre bir müddet Ergun ailesine bir telefon geldi. Devlet hastanesinden aranan aile, Sabahat Ergun'un tedavi altına alındığını öğrendi. Hastaneye giden aile yoğun bakımda tedavi altına alınan yaşlı kadının, bir süre sonra ölüm haberini aldı.

DÜŞTÜ SANDILAR, ARABA ÇARPMIŞ

Ergun ailesi, Sabahat Ergun'un yolda yürürken fenalaştığını bu nedenle hastaneye kaldırıldığını düşünmüştü. Hastane tarafından 90 yaşındaki kadının kafatasına aldığı darbe nedeniyle geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği söylenince, Hakan Ergun babaannesinin düşerek kafasını asfalta çarptığını düşündü. Fakat raporda babaannesinin sadece kafatasında değil vücudunun birçok yerinde kırık olduğunu gördü. Düşme sonrası bu kırıkların oluşmasının imkânsız olduğunu göre Hakan Ergun savcılığa başvurdu.

KAMERA OLAYI ORTAYA ÇIKARTTI

Yaşlı kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, olayın gerçekleştiği yerdeki kamera görüntüleri incelendi. Ticari plakalı bir aracın maktule çarptığı tespit edilince, taksi şoförü olan Ogün Eyüboğlu'nun kimliği belirlendi. Şoför ifadesinde Sabahat Ergun'a çarptığını, ambulansı arayarak yardım istediğini fakat korkarak olay yerinden ayrıldığını itiraf ederek, 'Çıkmaz sokaktaydım. Geri geri hareket ediyordum. Birine çarptığımı fark edip, hemen frene basıp durdum. Aşağı indiğimde yerde yaşlı bir kadının yattığını gördüm. Panikle yerden kaldırmaya çalıştım ve 112 hattını aradığım. Korktuğum için olay yerinden ayrıldım' dedi. Savcılık itiraf sonrası Ogün Eyüboğlu hakkında 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme' suçundan dava açtı. İki yıldan altı yıla kadar hapsi istenen taksi şoförü, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. SABAH'ın ulaştığı yeğen Hakan Ergun, 'Davamın arkasındayım' diye konuştu.