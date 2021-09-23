Vicdansızlar… Kızılçam ağaçlarının tohumlarını çaldılar

Orman İşletme Müdürlüğünün yangın malzemelerinin bulunduğu binada, yanan ormanlık alana ekilmek üzere çuvallarda hazır bekletilen 450 Kilogram kızılçam kozalaklarını çalan hırsızlar deponun fotokapan kameralarına yakalandılar. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar 20 Eylül gecesi saat 02.30 sularında hırsızlar tarafından çalındı.



Mesai saatinde depoya gelen Orman İşletme Müdürlüğü grevlileri, çuvalların yerinde olmadığını gördüler. Çalışanlar,güvenlik kameralarını inceleyince çuvalların çalınmış olduğu ortaya çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığına haber vererek yasal işlem başlattı.



Jandarma orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı sıkı takip sonunda hırsızların kimliklerine ulaştı. Jandarma, yaptığı istihbarat çalışması sonucunda şahısların kaldıkları yerleri tespit etti.



18 ve 20 Eylül tarihlerinde iki kez depoya girerek tohum çuvallarını çalan E.A.(21), M.G.(32), B.G.(21) ve M.K.(16) Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarla, Anamur Abanoz Yaylası ve Köprübaşı Mahallelerinde kaldıkları evlerde ürünlerle birlikte yakalandılar.



Suçlular Anamur Cumhuriyet Savcılığı tarafından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Çalınan tohumlar geri orman işletmeye teslim edildi.