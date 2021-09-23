Yılkı atları geri döndü

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovası
'nda kontrol altına alınan orman yangını sonrasında yılkı atları
bölgeden uzaklaşmıştı. İbradı
ilçesine bağlı bölgede sayıları yaklaşık bini bulunan yılkı atları, 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda eskiden olduğu gibi özgürce dolaşmaya başladı. Yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.