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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Yılkı atları geri döndü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yılkı atları geri döndü

Düğmeli evleriyle ünlü Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası’ndaki yılkı atları, orman yangınlarının ardından tekrar yaşam alanlarına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovası'nda kontrol altına alınan orman yangını sonrasında yılkı atları bölgeden uzaklaşmıştı. İbradı ilçesine bağlı bölgede sayıları yaklaşık bini bulunan yılkı atları, 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda eskiden olduğu gibi özgürce dolaşmaya başladı. Yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.
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Yılkı atları geri döndü
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