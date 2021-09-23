Yurt provokasyonunda devlet düşmanlığı: ’Alçak Devlet’ diye bağırdı

Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan parkta bir araya gelerek 'Barınamıyoz' yazılı pankart açan aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu bir grup genç, geceyi orada yatarak geçirmek istedi. Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Barınamıyoruz' eylemi açıklaması: Yine yalanlar dizisi, yine provokasyon...

Eylemin yapılması için saatin ve yerin uygun olmadığını belirten güvenlikten sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi. Uyarıları hiçe sayarak eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.