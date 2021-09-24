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Giriş Tarihi: 24.9.2021 15:36

10 yaşındaki Arda Kaan’ın sözleri yürekleri dağladı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
10 yaşındaki Arda Kaan’ın sözleri yürekleri dağladı

Bartın’da meydana trafik kazasında hayatlarını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir’in tek çocukları olan 10 yaşındaki Arda Kaan Özdemir’in, babasının cenazesinde söylediği; “Arabada olsaydım belki bende ölecektim. Annemi ve babamı çok özleyeceğim” demesi yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz gün Bartın'dan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hayatını kaybeden teyzeleri Fikriye Özdemir'in cenazesine katılmak üzere özel araçlarıyla yola çıkan Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Uğur Özdemir ile eşi Emine Özdemir, yolcu otobüsüyle geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Komiser yardımcısı Uğur Özdemir'in cenazesi Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü mezarlığında toprağa verilirken, anne Emine Özdemir'in cenazesi ise Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verildi. Babasının cenaze törenine katılan 10 yaşındaki ailenin tek çocuğu olan Arda Kaan Özdemir'in; "Arabada olsaydım belki bende ölecektim. Annemi ve babamı çok özleyeceğim. Onları çok seviyorum" demesi, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı. Cenaze namazının ardından babasının fotoğrafını elinden düşürmeyen küçük Kaan, dakikalarca yürüyerek köy mezarlığına kadar bu şekilde gitti.

Pelitözü Köyü camisinde kılınan cenaze namazına katılan Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, oğlunu trafik kazasında kaybeden baba İzzet Özdemir'in eline öperek, başsağlığı dilerken, baba Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer taraftan iki oğlundan birini kaybeden anne Fahriye Özdemir'i ise kadın polisler ellerini okşayarak teselli etmeye çalıştılar. 43 yaşında eşiyle birlikte geçirdikleri kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir, dualar eşliğinde doğum yeri olan Pelitözü Köyü mezarlığına defnedildi.

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10 yaşındaki Arda Kaan’ın sözleri yürekleri dağladı
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