27 bin 844 yeni vaka, 217 vefat

Türkiye
'de son 24 saatte, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69.28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85.69 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte yapılan 400 bin 962 doz aşı ile bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 106 milyon 893 bin 726 doza ulaştı. En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli
, Amasya
, Muğla
, Eskişehir
, Çanakkale
, Ordu
, Edirne
, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" paylaşımında bulundu. ANKARA