4 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi! Bir şüpheli gözaltında...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe'de bir adrese "Sahte İlaç" operasyonu düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda sahte ilaç imal edilen adreste bir şüpheli gözaltına alındı.





8 bin 638 adet yağ yakıcı ve hormon ilacı, Koronavirüs tedavisinde kullanılan 24 ilaç, bir kilogram Hyaluronik Asit ve ilaç yapımında kullanılan 83 bin 501 adet malzeme ele geçirildi.







Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin toplamda 4 milyon 255 bin 250 lira olduğu ifade edildi. Operasyonla el konulan sahte ilaçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.