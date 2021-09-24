Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 4 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi! Bir şüpheli gözaltında...
Giriş Tarihi: 24.9.2021 12:34

4 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi! Bir şüpheli gözaltında...

EMİR SOMER EMİR SOMER
4 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi! Bir şüpheli gözaltında...

İstanbul’da piyasa değeri 4 milyon 255 bin 250 lira olan binlerce sahte ilaç ele geçirildi. 8 bin 638 adet yağ yakıcı ve hormon ilacı, Koronavirüs tedavisinde kullanılan 24 ilaç, bir kilogram Hyaluronik Asit ve ilaç yapımında kullanılan 83 bin 501 adet malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe'de bir adrese "Sahte İlaç" operasyonu düzenledi. "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda sahte ilaç imal edilen adreste bir şüpheli gözaltına alındı.



8 bin 638 adet yağ yakıcı ve hormon ilacı, Koronavirüs tedavisinde kullanılan 24 ilaç, bir kilogram Hyaluronik Asit ve ilaç yapımında kullanılan 83 bin 501 adet malzeme ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin toplamda 4 milyon 255 bin 250 lira olduğu ifade edildi. Operasyonla el konulan sahte ilaçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi! Bir şüpheli gözaltında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA