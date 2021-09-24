5 gün önce evlenen damat bıçaklanmış halde bulunmuştu: Olayı Adli Tıp çözecek!

Hatay'ın Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta yeni evlenen ve eşi Zeynep Y.S. ile tartışan Mehmet S. bıçakla yaralandı. Yeni gelin Zeynep Y.S'nin ihbarının ardından eve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin akabinde hastaneye kaldırılan genç damat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Zeynep Y.S, 18 Eylül'de evlendiği eşi Mehmet S. ile tartıştıklarını ve evi terk etmek istediğini söylediğini belirterek, Mehmet Sönmez'in "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı kendi göğsüne sapladığını iddia etti.

Mehmet S, yapılan otopsinin ardından Dörtyol'da toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü Adli Tıp'tan çıkacak raporun Mehmet S'nin ölümünü aydınlatacağı belirtildi.