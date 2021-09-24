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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:41

5 gün önce evlenen damat bıçaklanmış halde bulunmuştu: Olayı Adli Tıp çözecek!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
5 gün önce evlenen damat bıçaklanmış halde bulunmuştu: Olayı Adli Tıp çözecek!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evlendiklerinden birkaç gün sonra eşiyle tartışan damat bıçakla yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı. Damat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken gelin gözaltına alındı. Gözaltına alınan gelin kocasının kendi kendini bıçakladığını ileri sürdü. Olay’ın Adli Tıp tarafından aydınlatılması bekleniyor.

Hatay'ın Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta yeni evlenen ve eşi Zeynep Y.S. ile tartışan Mehmet S. bıçakla yaralandı. Yeni gelin Zeynep Y.S'nin ihbarının ardından eve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin akabinde hastaneye kaldırılan genç damat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Zeynep Y.S, 18 Eylül'de evlendiği eşi Mehmet S. ile tartıştıklarını ve evi terk etmek istediğini söylediğini belirterek, Mehmet Sönmez'in "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı kendi göğsüne sapladığını iddia etti.

Mehmet S, yapılan otopsinin ardından Dörtyol'da toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü Adli Tıp'tan çıkacak raporun Mehmet S'nin ölümünü aydınlatacağı belirtildi.

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5 gün önce evlenen damat bıçaklanmış halde bulunmuştu: Olayı Adli Tıp çözecek!
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