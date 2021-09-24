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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:36

6. kattan düşerek hayatını kaybetti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin 22 yaşındaki oğlu Mert Cebeci, altıncı kattaki evlerinden beton zemine düştü.

Zonguldak'ın Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde yaşanırken, 22 yaşındaki Mert Cebeci, iddialara göre altıncı kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Fizyoterapist eğitimi aldığı öğrenilen gencin cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi.

Bu arada meydana gelen olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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6. kattan düşerek hayatını kaybetti
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