Afyonkarahisar’da FETÖ’nün “medya imamı” yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Ejderha, Karahisar Tüneli çıkışında yapılan yol uygulamasında kıskıvrak yakalandı. Ejderha'nın, KHK kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi'nin bölge sorumlusu ve aynı zamanda "medya imamı" olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada ise 4 adet telefon, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet ve 1 adet mobil Wifi ele geçirildi. FETÖ'cü İsa Ejderha, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.