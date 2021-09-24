Alacak verecek meselesinde dayısının kurşunlarına hedef oldu

Gaziantep'te bir kişi para meselesi nedeniyle tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Şahinbey ilçesinin Vatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorun bulunduğu öğrenilen Abdullah Özaslan ile yeğeni Ömer Özaslan (27) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Abdullah Özaslan, pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanan Ömer Özaslan 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer Özaslan, hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan 2 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatırken, Özaslan'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kırmıt köyünde toprağa verileceğini öğrenildi.