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Giriş Tarihi: 24.9.2021 09:15

Ambulans şoförü göçmen kaçakçısı çıktı! 25 düzensiz göçmen yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ambulans şoförü göçmen kaçakçısı çıktı! 25 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’ye kaçak yoldan giren 25 düzensiz göçmen Ankara Emniyeti tarafından yakalanırken 5 organizatör gözaltına aldı. Organizatörlerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmenler getirileceği bilgisi aldı. Soruşturma başlatan ekipler, göçmenlerin önce Diyarbakır, ardından da Ankara'ya getirileceğini öğrendi. Operasyon başlatan ekipler, Ankara- Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüste 25 göçmen bulunurken, Türkiye'ye girişlerini organize ettiği öne sürülen Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Tutuklanan kişilerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.

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Ambulans şoförü göçmen kaçakçısı çıktı! 25 düzensiz göçmen yakalandı
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