Aşısızlar, Kovid mutasyonlarının önünü açıyor

ANKARA Şehir Hastanesi
Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Kovid-19 mutasyonlarının aşılanmayan bireyler nedeniyle hızla devam ettiğini belirtti. "Her mutasyon, aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak" diyen Surel, "Bir an evvel yüksek oranda çift doz aşılanmalara ulaştığımız zaman güvenli bir ortama da kavuşacağız" ifadelerini kullandı. AA