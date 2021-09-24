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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Aşısızlar, Kovid mutasyonlarının önünü açıyor

Aşısızlar, Kovid mutasyonlarının önünü açıyor
ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Kovid-19 mutasyonlarının aşılanmayan bireyler nedeniyle hızla devam ettiğini belirtti. "Her mutasyon, aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak" diyen Surel, "Bir an evvel yüksek oranda çift doz aşılanmalara ulaştığımız zaman güvenli bir ortama da kavuşacağız" ifadelerini kullandı. AA
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Aşısızlar, Kovid mutasyonlarının önünü açıyor
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