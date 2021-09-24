Bakan Çavuşoğlu’nun adını kullanarak dolandırıcılık yapmıştı: Hem hapis hem para cezası aldı

Edinilen bilgiye göre; Nasır Turunç'un Kuveyt'te çalıştığı dönemden alacağı vardı. Arkadaşı Akif Kuloğlu ile birlikte durumu Bilal Y'ye anlattılar. Bilal Y. ise, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu tanıdığını ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyleyerek Turunç ve Kuloğlu'ndan çeşitli zamanlarda toplam 100 bin Türk lirası para aldı. Alacağı olan parayı alamayan Turunç ve durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını gören Kuloğlu, dolandırıldıklarını anlayarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.

Şikâyeti değerlendiren Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilal Y. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı.