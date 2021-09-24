Bakan Çavuşoğlu’nun adını kullanarak dolandırıcılık yapmıştı: Hem hapis hem para cezası aldı

Antalya'da yaşayan Bilal Y, kahvehaneden tanıştığı Nasır Turunç ve Mehmet Akif Kuloğlu'nu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanıştığı ve samimi olduğuna inandırarak 100 bin Türk lirası dolandırdı.
Edinilen bilgiye göre; Nasır Turunç'un Kuveyt'te çalıştığı dönemden alacağı vardı. Arkadaşı Akif Kuloğlu ile birlikte durumu Bilal Y'ye anlattılar. Bilal Y. ise, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu tanıdığını ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyleyerek Turunç ve Kuloğlu'ndan çeşitli zamanlarda toplam 100 bin Türk lirası para aldı. Alacağı olan parayı alamayan Turunç ve durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını gören Kuloğlu, dolandırıldıklarını anlayarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundu.
Şikâyeti değerlendiren Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilal Y. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı.
Şikâyet üzerine olaydan haberdar olan Bakan Çavuşoğlu da davaya suçtan zarar gören sıfatıyla dâhil oldu.
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dün görülen duruşmasına Bakan Çavuşoğlu'nu vekâleten, avukatı Adnan Özeren katıldı.
Bilal Y'ye nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen 8 yıllık hapis cezasına, sabıkasız olması nedeniyle indirim uygulanarak 6 yıl 8 aya düşürüldü. 40 bin liralık para cezasında ise herhangi bir indirime gidilmedi.