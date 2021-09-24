Bakan Ersoy, Karahantepe’de

Dün Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa arkeoloji müzesi Karahantepe ve Neolitik insan sergisine katıldı. Bugün ise Haliliye ilçesinde bulunan Göbeklitepe'den sonra yeni keşfedilen Karahantepe'nin lansmanı ile Taş Tepeler tanıtım toplantısına katıldı.

Birçok farklı medeniye ev sahipliği yapan Şanlıurfa adeta bir açık hava müzesi konumunda bulunuyor. Göbeklitepe'nin ardından Karahantepe'de yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

KARAHANTEPE

Kentteki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Anadolu topraklarının rakipsiz kültür ve medeniyet zenginliğinin yeni parçalarını gün yüzüne çıkarmak, ülkemizin ve dünyanın kültür mirasına kazandırmak, nihayetinde bütün insanlıkla paylaşmak için kapsamlı bir proje yürütüyoruz. Bugün de çalışmalarımızın ayrıntılarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Karahantepe'den başlayalım. Şanlıurfa Haliliye ilçesi sınırları içinde kalan bu alan 2007 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Burası aynı zamanda Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunuyor ki gerçekten doğal çevresiyle iyi korunmuş bir bölgedir." dedi.