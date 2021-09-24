Son dakika: Bebeğe koronavirüs aşısı yapılması olayı ile ilgili yeni gelişme! Savcılık soruşturma başlattı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl
'ün katıldığı bir televizyon programında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı yönündeki açıklamaları tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Kurugöl, bu hatanın sadece bir kere yapıldığını ve bebeğin ailesinin durumdan haberdar edildiğini söylemişti. 1 Temmuz Perşembe günü 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Aile, 1 aylık bebeklerini Sağlık Bakanlığı
'nca hazırlanan ve aile hekimliği tarafından takibi yapılan yeni doğan aşı takvimine uygun olarak 30'uncu gün aşısı (Hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi'ne götürdü. Burada aşı uygulandıktan sonra anne-bebek eve döndü, baba işe gitti. 2-3 saat kadar sonra, ailenin yaşadığı eve gelen ekipler bebeğe Hepatit aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söyledi. Ardından bebek Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü. Bebeğin Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk enfeksiyon bölümüne yatışı yapıldı ve burada 1 hafta süreyle takip edildi. Aile, olayın ardından kusur ve ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAKANLIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sağlık Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi. Bakanlığın güçlü ve güvenli aşı takip sistemine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
TAKSİRLE YARALAMAYA SEBEBİYETTEN SORUŞTURMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
da sorumlu kişiler hakkında 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Taksirle yaralamaya sebebiyet veren kişilerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "23.09.2021 günü birtakım haber sitelerinde, Ege Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesinin "Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını" beyan etmesi, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak; "Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir'de yapılmadığını" belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştır. Bunun dışında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca da sorumlu kişiler hakkında Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Verme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyu gelişmelerden ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.
Son dakika: Bebeğe koronavirüs aşısı yapılması olayı ile ilgili yeni gelişme! Savcılık soruşturma başlattı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'bebeğe yanlış aşı iddiası' soruşturması
Son dakika: Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiası ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama