Bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü

Edirne
'de, 3 yıl önce Gürol Pendicak
ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak
(28), ilk çocuğuna hamile kaldı. Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı, hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan Pınar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi
'nde tedaviye alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınmasına karar verildi. Bebek, uzman ekipler tarafından 3 Eylül'de sezaryenle alınarak kuvöze konuldu. Bebeğe ailesi tarafından "Ayaz" adı verildi. Bir süre kuvözde kalan Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Pınar Pendicak ise doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece hayatını kaybetti. Pınar'ın, Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, eşi, ailesi ve çalışma arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı. Talihsiz anne, Edirne Yenişehir Mezarlığı
'nda toprağa verildi. DHA