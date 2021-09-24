Belediyeler, öğrencilerin yanında

Son zamanlarda bazı bölgelerde yaşanan barınma ve yurt problemleri nedeniyle belediyeler devreye girdi. 2 üniversitesi ile Anadolu'da en fazla öğrencinin olduğu kentler arasındaki Erzurum'da kayıt döneminin sona ermesi ile yüz bini aşkın öğrencisini bekliyor. Ancak zaman zaman meydana gelen öğrencilerin barınma sorunlarına ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi el attı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için gereken tüm imkanlar seferber edilecektir derken Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ise Belediyeye ait turistlik termal tesisleri, konaklama sorunu yaşayan öğrenciler için açacaklarını söyledi.

SABAH'a konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum bir öğrenci kentidir. Köklü üniversitemizle bu şehir öğrencilere yıllar boyu kucak açmış bir şehirdir. Şimdi zaman zaman yurt sorunlarının olduğunu söylüyorlar. Kimse çekinmesin. Şuan kayıt dönemi nedeniyle gelen öğrenci ve ailelerimize tüm sosyal tesislerimiz hizmetlerine sunuldu. Yurt problemi yaşan öğrencilerimiz içinde bir birim oluşturduk. Belediyemiz ile irtibata geçtikleri anda gerek kendi konaklama tesislerimiz gerekse diğer konaklama alanlarını hepsini seferber etmeye hazırız. Yeter ki gelen öğrenciler bu sorunlarla değil dersleri ile hemhal olsunlar. Biz üzerimize düşen neyse sosyal belediyecilik anlamında hepsine hazırız" diye konuştu.