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Giriş Tarihi: 24.9.2021 15:11

Bursa’da öğrenci seferberliği

AYHAN FİDAN
Bursa’da öğrenci seferberliği

Son günlerde Üniversite öğrencilerinin barınma ile ilgili sorunlar yaşadığına dair çıkan haber ve paylaşımların ardından Bursa’da harekete geçen Belediyeler, kendilerine ait, konaklama ve barınma gibi birçok tesisin kapılarını öğrencilere açtıklarını duyurdu. Son olarak Karacabey Belediyesi de, kentteki barınma evi ve tatil evlerinin öğrencilerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

Öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgilerin gündeme yansımasının ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kentteki aşevinin yanında bulunan barınma evinin öğrencilere tahsis edilebileceği çağrısında bulundu. Başkan Özkan ayrıca kentin yazlık tatil beldesi olan Yeniköy'de belediye tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarında yüzlerce kişinin konforlu bir şekilde konaklayabildiği 'Yeniköy Evleri'nin de bu süreçte öğrencilere açık olduğunu söyledi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, "Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda, eylül ayı içinde yüz yüze eğitime geçilmiştir. Devletimiz, modern ve donanımlı öğrenci yurtları ile gençlerimizin ihtiyacını karşılamak için her türlü hazırlığı yapmaktadır. Ancak bazı öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgiler gündeme yansıtılmaktadır. Karacabey Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimize her türlü desteğe hazırız. Barınma ihtiyacı yaşayan öğrencilerimiz varsa, ilçemizde aşevinin yanında barınma evimiz var, orada yataklarımız mevcut. Bunun yanında, Yeniköy'de de 'Yeniköy Evleri'miz bulunuyor. Orasını da öğrencilerimiz için tahsis edebiliriz. Karacabey'de öğrencilerimiz için barınma problemi asla söz konusu olamaz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bursa’da öğrenci seferberliği
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