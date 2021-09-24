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Giriş Tarihi: 24.9.2021 15:14

Canı sıkılan vatandaş Balıklıgöl’de yüzdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Canı sıkılan vatandaş Balıklıgöl’de yüzdü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, herkesin gözü önünde Balıklıgöl’e atlayarak yüzdü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl'de iddiya göre psikolojik sorunları bulunan bir kişi ,elbiseleriyle Balıklıgöl'e atladı. Şahsın Balıkgöl'de yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp kaydetmeye başladı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi.

Bir süre daha Balıklıgöl'de yüzmeye devam eden şahıs, daha sonra ikna edilerek gölden çıkartılarak Emniyet'e götürüldü.

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Canı sıkılan vatandaş Balıklıgöl’de yüzdü
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