TEKNOFEST'e gelen misafirlere heyecanlı anlar yaşattıklarını ve helikopterle yapılması çok zor olan hareketler yaptıklarını belirten pilotlar, özellikle gençlerimizin mutlaka TEKNOFEST'e gelip bu gösterileri izlemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ilk ve tek helikopter akrobasi takımı olan Çelik Kanatlar, TEKNOFEST'te izleyicilerini bekliyor.

HELİKOPTERLE SINIRLARI ZORLUYORLAR

İç güvenlik operasyonları, çeşitli bölgelerde yürütülen terörle mücadele harekatları ve arama-kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenen jandarma havacılar, helikopter kullanmadaki tecrübe ve yeteneklerini Çelik Kanatlar gösteri ekibi olarak sergiliyor. Ankara Güvercinlik Hava Meydanı'nda gerçekleştirdikleri ilk resmi gösteri de bir adet Skorsky S-70 Black Hawk helikopteri kullanan Çelik Kanatlar, TEKNOFEST'te iki helikopterle gösterilerine devam ediyor.