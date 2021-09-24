CHP’li eski başkan nişanlısının altınlarını satmak isterken yakalandı

Eski nişanlısının altınlarını ve parasını çaldığı ileri sürülen Küçükkuyu Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı, altınları kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakalandı. Eski Başkan "Zaten hepsini ben satın almıştım" diyerek kendini savunurken, eski nişanlısı "şikayetçiyim" dedi.

EVİNDEN ÇALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir okulda öğretmenlik yapan C.G.P, akşam saatlerinde evine döndüğünde her zaman aynı yere bıraktığı altınlarını ve parasını bulamayınca hırsızlık şüphesiyle Jandarmaya başvurdu.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri, C.G.P'nin verdiği bilgiler doğrultusunda evde bulunan 1 adet altın takı seti, 1 adet tam, 2 adet çeyrek altın ve 5 bin 600 lira paranın çalındığını tespit ederek olayla ilgili soruşturma başlattı. Tecrübeli dedektifler evde yaptıkları incelemede kapıda hiç bir zorlama olmadığını ve evde başka hiç bir odaya girilmediğini tespit edince şüphelerini evde yaşayan C.G.P.'nin eski nişanlısı bir dönem de Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Küçükkuyu CHP Gençlik Kolları Başkanı O.D. üzerinde yoğunlaştılar.

KUYUMCUYA SATARKEN YAKALANDI

O.D.'nin ifadesine başvuran JASAT timleri, çelişkili ifadelerden yola çıkarak O.D.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Önceki gün takip edildiğinden habersiz altınları Edremit İlçesi Altonoluk Mahallesi'nde bulunan E.K. Kuyumculuk'a götüren O.D. Jandarma'nın yaptığı baskınla suçüstü yakalandı.

"BEN ALMIŞTIM"

İlk ifadesinde suçlamaları red eden O.D. "Zaten altınları C.G.P'ye nişanlılık sürecimizde ben satın almıştım. Kendi altınlarımı satmak istedim" diyerek kendini savundu. Jandarma'daki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen O.D tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.