Eşini bıçakla öldüren koca: “Oğlum ‘Baba!’ deyince kendime geldim”

Adana'da 14 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (38) çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Burhan Dursun (36), tutuklandı. Tuğba Dursun'u kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü itiraf eden Burhan Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Dursun, "Mesaiye kaldığım geceler Tuğba, her zaman sosyal medyada onlinedı. Eşim ben işteyken bakımlı, evdeysem bakımsızdı. Dişi ağrıyordu, doktor ücretini ayarlayamadığım için bana 'Sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birini bulurum' dedi. Çok gururum kırıldı. Defalarca bıçakladım. Oğlum, 'Baba!' deyince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle katil oldum" diyerek cinayeti itiraf etti.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun, ev hanımı eşi Tuğba Dursun'la kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Öfkeli adam, ekmek bıçağıyla yatakta yatan karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağır yaraladığı karısı Tuğba Dursun'u o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Zanlı daha sonra çocukları 7 yaşındaki Çınar ile 3 yaşındaki Eymen'i yanına alıp ablası N.K.'nın Toros Mahallesi'ndeki evine gitti. Çocukları ablasına emanet eden Burhan Dursun eşini bıçakladığını itiraf ederek kaçtı.

ANNESİ AĞIT YAKTI

Abla N.K, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kaçmaya çalışan katil zanlısını yakalarken diğer taraftan da Tuğba Dursun'un evine gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden polis zaman kaybetmemek için balta ile pencere önündeki demir parmaklıkları kırarak eve girdi. Yatakta hareketsiz halde yatan Tuğba Dursun'un öldüğü belirlendi. Genç kadının acı haberini alan anne Rukiye Çermikli olay yerine geldi. Acılı anne Çermikli, "14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı. Böyle damatlara lanet ediyorum. Tuğba'm ölmüş, ben kızımı nasıl toprağa vereyim? Ben artık Tuğba'm diyerek kiminle dertleşeceğim" diyerek ağıt yaktı. Genç kadın daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BEN YOKKEN BAKIMLIYDI"

Emniyete götürülen Burhan Dursun'un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, "10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada online olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık" dedi.

"BABA" DEYİNCE DURDUM

Cinayet günü eşinin dişi ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun şöyle devam etti: "Tuğba, 'Sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimi boğaz, karın ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba!' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.