Eski karısını dövdü, yanına sığındığı kuzenini öldürdü

ADANA
'DA, evinin bahçesinde pompalı tüfekle öldürülen İsmail İgeç'in (63) katili, bir süredir yanında kalan olaydan sonra kayıplara karışan akrabası Gökhan İgeç
(36) çıktı. Gökhan İgeç'in, boşandığı eşi S.B.'yi, aralarında çıkan tartışmanın ardından darp ettiği, kadının şikâyeti üzerine polis tarafından aranmaya başlanınca da babasının kuzeni olan İsmail İgeç'in evinde saklandığı ortaya çıktı. Yakalanan Gökhan İgeç'in emniyetteki ifadesinde, "Olay günü birlikte alkol almıştık. Tartıştık. Ben de pompalı tüfekle vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.