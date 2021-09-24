Esra Erol’da şok olay! Türkiye bu skandalı konuşuyor





'4 BİN LİRA MAAŞI İÇİN EVLENDİ'

Kızı Fatma Kaymaz'ın, Ahmet'in dini nikâhlı eşi ve iki çocuğu ile beraber kaldığını, kızının bu evliliği yürütemeyeceğini, kızının rahatsız olduğunu söyleyen anne, kızını geri istedi. Melahat Oruç, "Durumumuz olmadığı için kızımı Kocaeli'nde bir yurda vermişlerdi. Ben de kızımla kalıyordum.