Eyyübiye’de devasa millet bahçesinin yapımı sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan 180 dönümlük alanda yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Yapım çalışmaları başlayan ve bölgeye nefes aldıracak olan Millet Bahçesi yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken Başkan Kuş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül İle birlikte alanda incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akçakale yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arazisinde 180 dönümlük alanda yapımı başlayan Millet Bahçesi yeri daha önceden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsisi Eyyübiye Belediyesine yapılmıştı. İçerisinde mesire alanları, millet kıraathanesi, cami, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapım çalışmalarının önümüzdeki bahar aylarında tamamlanacağı ve bölge sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Yapım çalışmaları devam eden alanda açıklamalarda bulunan Başkan Kuş, "Şuanda Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. Zeynel Başkanımızın ciddi destekleri ile Milletvekillerimizin öncülüğünde bölgenin en büyük Millet Bahçesin olan 180 dönüm arazi üzerine inşa edeceğimiz yer şuanda yapımına devam ediyor. Burada halkımızın bizden istemiş oldukları alanları onların hizmetine sunacağız. Gençlerimizin spor alanları, Öğrencilerimizin çalışma alanları, Amcalarımızın oturma alanları, Teyzelerimizin piknik alanları, Çocuklarımızın oyun alanları ve birçok alanı bu millet bahçesinde hizmete sunacağız. !80 Dönümlük v Millet Bahçesinin içindeyiz. İnşallah yapımı hızlı bir şekilde devam edecek. Gelecek yılın baharında burada vatandaşlarımız ile birlikte vakit geçireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Eyyübiye ilçesinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Eyyübiye İlçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulunduk, çalışmalar hakkında brifing aldık. Şanlıurfa'ya yakışan bir Millet Bahçesi olacak. Eyyübiye 400 bin nüfuslu gecekondu olan bir ilçe. Ankara'ya gittiğimiz zaman Bakanlarımıza tepeden gösteriyoruz. Bakın burada bir ağaçlık alan yok diye belirtiyoruz. Şuanda bu Millet Bahçesi Eyyübiye için çok önemi olduğunu belirtmek isterim. Şuanda arkamızda inşaatı süren yer Millet Kıraathanesi. Burası Urfa mimarisine uygun ve tek kat üzerine inşa edilen 3300 metre kare alan üzerine kurulacak. Ben Mehmet Kuş Başkanımızı Tebrik ediyorum." dedi.