Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim
Giriş Tarihi: 25.9.2021 01:51

İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 39 ilçede onlarca noktada eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da halkın güven içinde eğlenmesi amacıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından gece saatlerinde 39 ilçede 80 ekip ve 160 personelin katılımıyla eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

GECE BOYU DENETİM

Eğlence mekânlarına giren polis ekipleri, eğlence mekânlarının turizm işletme belgesi, alkol satış izin belgesi, işletme ruhsatlarını kontrol ederken mekânlarda şüpheli görülen kişiler genel bilgi taraması(GBT) sorgulamasından geçirildi.

Ayrıca mekânlarda sigara kullanım yasağına uymayan kişilere de ceza kesildi. Denetimlerin gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA