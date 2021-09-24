İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim

İstanbul'da halkın güven içinde eğlenmesi amacıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından gece saatlerinde 39 ilçede 80 ekip ve 160 personelin katılımıyla eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.