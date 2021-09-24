İstanbul’da eğlence mekânlarında denetim

İstanbul'da halkın güven içinde eğlenmesi amacıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından gece saatlerinde 39 ilçede 80 ekip ve 160 personelin katılımıyla eğlence mekânlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
GECE BOYU DENETİM
Eğlence mekânlarına giren polis ekipleri, eğlence mekânlarının turizm işletme belgesi, alkol satış izin belgesi, işletme ruhsatlarını kontrol ederken mekânlarda şüpheli görülen kişiler genel bilgi taraması(GBT) sorgulamasından geçirildi.