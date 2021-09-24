Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bazı kişilerin kaçak sigara sattığını tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ev ve işyerleri ile sevkiyat için kullandıkları araçların gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 3 bin 481 paket kaçak sigara, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ve bin dolu makaron ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.