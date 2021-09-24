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Giriş Tarihi: 24.9.2021 12:00

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

BEKİR COŞKUN
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Mersin'de sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yaptığı aramalarda 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bazı kişilerin kaçak sigara sattığını tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ev ve işyerleri ile sevkiyat için kullandıkları araçların gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 3 bin 481 paket kaçak sigara, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ve bin dolu makaron ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
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