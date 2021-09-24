Olay, 8 Eylül'de Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 'Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliği yapan iş insanı Koray Sarısaçlı, işyerinden çıktığı sırada yüzlerini bez parçasıyla gizleyip, ellerine eldiven takan 4 kişinin saldırısına uğradı. Zanlılar, Sarısaçlı'yı plakası sökülen otomobile bindirip kaçırdı.

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 200 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Sarısaçlı'yı kaçıran kişilerin, yine Furkan Vakfı ile bağlantısı olan Rıdvan T. (31), Yusuf T. (33), Erol A. (34) ve Haydar A. (39) olduğu tespit edildi. Zanlıların, olaydan bir saat önce bölgeye gelip, önce aracın plakasını söktüğü, sonra da mahallede tur atıp, Sarısaçlı'yı beklediği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, çarpıcı detaylara da ulaştı. Koray Sarısaçlı'nın, üniversite öğrencisi olan kızı Rabia Sarısaçlı ve eski eşi Asuman Sarısaçlı'a ait yaklaşık 70 milyon lira değerinde 6 arsa ve gayrimenkul ile birlikte bir laboratuvar ve özel bir hastanenin satışı için farklı tarihlerde kendisini kaçıran Yusuf T.'ye verdiği bilgisine de ulaşıldı.

Tüm bu bilgiler ışığında Yusuf T. ve Haydar A. ile olayda kullanılan aracın sahibi olan Erdal E. (30) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf T. ve Haydar A. ve Erdal E. 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Polis firari Rıdvan T. İle Erol A.'yı her yerde arıyor.

Bu arada kaçırılan iş insanı serbest bırakıldı ve evine döndü. Savcılığa giderek ifade veren Koray Sarısaçlı kendisini kaçırıp para isteyen kişileri tanımadığını, yüzlerini görmediğini ileri sürdü. İşkence gördüğü öğrenilen Koray Sarısaçlı'nın firari olan 2 kişi tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.